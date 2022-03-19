Ракетный обстрел под Запорожьем: девять человек погибли, 17 ранены

В пригороде Запорожья в результате ракетных ударов российских оккупантов вчера, 18 марта, погибли девять человек, еще 17 – ранены. Оккупанты нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Смерч" по военному полигону, одному из прилегающих к нему заводов и карьеру, сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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Как сообщал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, обстрел произошел в пятницу утром, около 08:00. Оккупанты использовали ракетные системы большой мощности. Для ликвидации последствий удара выехали аварийно-спасательные подразделения ГСЧС, Нацполиции и медики, но российские оккупанты не дали им доехать: нанесли второй ракетный удар. Были повреждены санитарные и пожарные автомобили.

В результате двух ракетных ударов девять человек погибли (в том числе один представитель ГСЧС), 17 ранены (в том числе три представителя ГСЧС и двое гражданских), еще пять человек получили травмы.

Арефьев также сообщил, что в течение суток украинские защитники под Запорожьем уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения как на переднем крае, так и вглубь оперативного построения и боевых порядков противника.

Сегодня, 19 марта, в 16:00 в Запорожье вводится комендантский час, который завершится в понедельник, 21 марта, в 6:00.

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Оксана Житнюк

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