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Ракетный терроризм России приведет к ее падению – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 04:45
Ракетный терроризм России приведет к ее падению – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Facebook/dmytro.kuleba)

Россия пытается сломить Украину при помощи ракетного терроризма, но такие действия приведут к разрушению самой страны-агрессора. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Еще одна ночь в Украине, еще один залп российских ракет по мирным украинским городам. Они хотят сломить нас своим ракетным терроризмом. Но единственное, что в конце концов рухнет – это Россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать", – написал Кулеба.

  • Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики из Каспийского региона нанесли ракетный удар по всей территории Украины. Было выпущено около 18 крылатых ракет.
  • Вечером 4 мая российские оккупанты снова обстреляли ракетами украинские города.

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Наталия Медведева
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дмитрий кулеба ракетный удар
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