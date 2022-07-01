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Ракетный удар по Сергеевке: Пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 15:28
Ракетный удар по Сергеевке: Пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы - Фото
Разрушенный российским ракетным обстрелом жилой дом в Сергеевке (Фото - ДСНС)

База отдыха в Сергеевке, которая в ночь на 1 июля пострадала от попаданий российских ракет, - Центр реабилитации для детей, принадлежащий Молдове. Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко. 

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Министр также написала, что один сотрудник центра погиб, а пятеро ранены. 

Как заявила Немеренко, Центр на берегу Черного моря предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. После начала пандемии коронавируса центр был временно закрыт, в нем оставался минимальный персонал. 

"Сам Центр от обстрела серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пять сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от обстрела", – написала министр.

  • По данным на настоящий момент, 19 человек погибли и почти 40 пострадали в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 
Сергей Бережной
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Сергеевка Молдова ракетный обстрел Алла Немеренко
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