Расследователи CIT заявили о переброске к границе Украины мотострелковой дивизии РФ: видео

Независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске к украинским границам российской 74-й гвардейской мотострелковой бригады, которая базируется в Юрге Кемеровской области.

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"Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ", – говорится в сообщении расследователей.

Как отмечается, в CIT проверили номер платформы с помощью сервиса gdevagon и установили, что она движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области.

"В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска мы установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге", – пишут расследователи.

По их данным, эта часть была перевооружена на танки Т-72Б3 в 2015 году.

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Наталия Медведева

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