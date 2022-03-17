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Разрушено 80% жилого фонда. Мэрия Мариуполя рассказала о ситуации в блокадном городе

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 18:41
Разрушено 80% жилого фонда. Мэрия Мариуполя рассказала о ситуации в блокадном городе - Фото
Руины Драматического театра в Мариуполе (фото - ЕРА)

В осажденном российскими войсками Мариуполе разрушено 80% жилого фонда, за день оккупанты сбрасывают на город 50-100 авиабомб. Об этом сообщает горсовет Мариуполя в Telegram.

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Отмечается, что ситуация в городе – критическая, блокада длится уже 16 дней, 350 000 мариупольцев прячутся в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов.

По данным мэрии, в среднем за сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Это привело к колоссальным разрушениям. По предварительным оценкам, разрушено 80% жилого фонда города, почти 30% из разрушенных домов не подлежат восстановлению.

ВСУ продолжают героическую оборону и отбивают атаки врага, который превышает по количеству. Бои идут на окраинах города, украинские защитники борются за каждую улицу.

Также отмечается, за прошедшие двое суток мариупольцы начали выезжать из Мариуполя в сторону Бердянска, а потом – в Запорожье. В целом из блокадного Мариуполя выехало около 6500 легковых машин и 30 000 человек.

Вчера в результате бомбардировки был уничтожен Драматический театр и здание бассейна Нептун. В этих местах прятались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые. Несмотря на постоянные обстрелы, вчера и сегодня продолжали разбирать завалы, насколько это было возможно. Информация о пострадавших уточняется.  

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Марк Сировой
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