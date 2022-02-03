Разведка США раскрыла детали плана России по провокации для вторжения в Украину – WP

У США есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, ложно обвинив украинские силы в нападении, которое может привести к предполагаемым жертвам не только на востоке Украины, но и в России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

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По данным WP, детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией президента США Джо Байдена 3 февраля (из-за разницы в часовых поясах, по киевскому времени это может произойти утром 4 февраля).

Ранее Белый дом предупреждал, что власти РФ отправили оперативников на восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.

Предполагаемая операция, которую США планируют разоблачить, будет включать в себя трансляцию для широкой аудитории изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины (и, возможно, в России), чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать предлог для вторжения.

По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли потери, которые планируется показать на видео спецслужб РФ, реальными или сфальсифицированными.

Как рассказали источники WP, план был разработан российскими спецслужбами, и находится на завершающей стадии подготовки.

Сообщается, что этот план связан с другими заговорами РФ, которые были раскрыты западной разведкой, но в то же время может быть реализован самостоятельно.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому ТАСС заявил, что в США не в первый раз публикуются данные о планах "вторжения" России в Украину, но ничего за этим не следовало.

Россия ищет предлог для агрессии, считают в США. И может создать его сама – через диверсию, в которой обвинит Украину.

Группа оперативников уже переброшена на Донбасс. "Они обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – сказали в Белом доме.

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Наталия Медведева

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