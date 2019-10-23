Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО: что известно

Максим Ткаченко (фото - facebook.com/Максим Ткаченко)

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба нардепа.

"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - отметил Ткаченко.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, которая занималась организацией гастролей известных артистов.

Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании Квартал-концерт. Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в Луганской области.



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