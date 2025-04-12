Reuters: Китайцы в армии России – наемники, они не связаны с властью КНР
Граждане Китая, которые воюют на стороне России против Украины, вероятно, являются наемниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США, которые знакомы с американской разведкой, и бывшего сотрудника западной разведки.
По словам собеседников, у этих солдат нет прямых связей с правительством КНР.
В то же время неназванный бывший чиновник сообщил, что китайские военные офицеры с одобрения Пекина находились в тылу театра военных действий в России и даже совершали поездки по передовой линии. По его словам, они хотели извлечь тактические уроки из войны против Украины.
Экс-сотрудник западной разведки уточнил, что на стороне России могут воевать около 200 граждан Китая, у которых нет никаких связей с правительством на родине. Они – наемники.
- 8 апреля Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он отметил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля представитель китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов.
- 11 апреля Зеленский заявил, что на стороне России воюют по меньшей мере несколько сотен китайцев.