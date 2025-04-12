Reuters: Китайцы в армии России – наемники, они не связаны с властью КНР

По словам собеседников, речь может идти примерно о двух сотнях наемников из Китая в России

Пленный солдат КНР (Фото: СБУ)

Граждане Китая, которые воюют на стороне России против Украины, вероятно, являются наемниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США, которые знакомы с американской разведкой, и бывшего сотрудника западной разведки.

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По словам собеседников, у этих солдат нет прямых связей с правительством КНР.

В то же время неназванный бывший чиновник сообщил, что китайские военные офицеры с одобрения Пекина находились в тылу театра военных действий в России и даже совершали поездки по передовой линии. По его словам, они хотели извлечь тактические уроки из войны против Украины.

Экс-сотрудник западной разведки уточнил, что на стороне России могут воевать около 200 граждан Китая, у которых нет никаких связей с правительством на родине. Они – наемники.