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Резников: Ни на одном участке границы Россия пока не создала ударную группировку

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 20:56
Резников: Ни на одном участке границы Россия пока не создала ударную группировку - Фото
Алексей Резников (Фото - пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников считает, что ждать в ближайшие день-два российского вторжения не имеет смысла, так как Россия ни на одном участке границы с Украиной пока не сформировала ударную группировку для наступления. Об этом он сказал в эфире 1+1.

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"По состоянию на сейчас ударную группировку РФ ни в одном месте, где они стоят возле Украины, пока что не сформировала", – сказал Резников. 

В то же время, отметил министр, это вовсе не означает, что у нас "низкие риски" и что для нас "нет угрозы". 

"Хочу напомнить всем, в том числе нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года, а уже в 2014 они (Россия – Ред.) оккупировали территорию нашего Крыма, Севастополя и частично Луганскую и Донецкую область", – заявил министр.

Сегодня CNN со ссілкой на источник в американской разведке сообщила, что к границам Украины подтянуты уже примерно 75% личного состава регулярной армии России.  

Сергей Бережной
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