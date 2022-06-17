Резников: Партнеры подтвердили, что Украина – член семьи "НАТО де-факто"

Западные партнеры подтвердили, что Украина является членом семьи "НАТО де-факто". Об этом после визита в Брюссель написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Он отметил, что поучаствовал во встрече министров обороны НАТО. По его словам, эта встреча впервые прошла с четырьмя странами-нечленами Альянса – Украина, Грузия, Швеция и Финляндия.

"Имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина – де-факто уже член этой семьи", – написал Резников.

По его словам, все министры выразили поддержку украинскому народу и Вооруженным Силам Украины. Кроме того, министр назвал "очень предметным" разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Резников напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в конце июня должна быть утверждена новая стратегическая концепция Альянса.

"Восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира", – считает он.

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Марк Сировой

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