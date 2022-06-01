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Резников: Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, не хватает тяжелого оружия

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 14:35
Резников: Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, не хватает тяжелого оружия - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Украина сейчас проходит через критическую фазу войны, и ВСУ не хватает тяжелого вооружения, чтобы отбросить российских оккупантов. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту. Впрочем, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит", – написал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что битва за Донбасс и другие территории продолжается, и впереди Украину ждет деоккупация всех своих земель в соответствии с международно признанными границами. Также впереди – тяжелые этапы освобождения украинских пленных и возвращение принудительно вывезенных в Россию украинцев.

Резников сообщил, что вчера разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином: "Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием".

Также глава Минобороны анонсировал "хорошие новости" из Польши сегодня. Украинская делегация Минобороны завершает свою работы там, и о деталях будет вскоре объявлено.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников нато минобороны стратегия
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