UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Результат контратак в районе Херсона будет в августе – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 05:11
Результат контратак в районе Херсона будет в августе – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Украина должна увидеть последствия контрнаступательных действий ВСУ вблизи Херсона в августе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Буданов отметил, что контрнаступление там будет трудным, но возможным.

"...с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Подождите немного, и мы посмотрим, что это принесет", – сказал он, отвечая на вопрос о планах контрнаступления в Херсоне, который Россия оккупировала в первые дни войны.

"Как видите, какие-то мероприятия уже происходят. Они не значительные, но они происходят", – сказал начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в том числе от того, имеет ли Украина достаточно хорошо оснащенные и сконцентрированные силы. Это, по его словам, будет зависеть от получения Украиной помощи от иностранных партнеров.

Читайте также: Буданов: Нет смысла ждать чуда, что у РФ иссякнут резервы. Все вернем контрнаступлением

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон Кирилл Буданов контрнаступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 