Результат контратак в районе Херсона будет в августе – Буданов

Украина должна увидеть последствия контрнаступательных действий ВСУ вблизи Херсона в августе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Reuters.

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Буданов отметил, что контрнаступление там будет трудным, но возможным.

"...с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Подождите немного, и мы посмотрим, что это принесет", – сказал он, отвечая на вопрос о планах контрнаступления в Херсоне, который Россия оккупировала в первые дни войны.

"Как видите, какие-то мероприятия уже происходят. Они не значительные, но они происходят", – сказал начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в том числе от того, имеет ли Украина достаточно хорошо оснащенные и сконцентрированные силы. Это, по его словам, будет зависеть от получения Украиной помощи от иностранных партнеров.

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Наталия Медведева

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