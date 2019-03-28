Россия глушит сигнал GPS в Крыму, есть угроза для авиации: доклад

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия использует технологии для глушения сигнала от американских спутников навигации GPS, что несет угрозу для гражданской авиации. Об этом говорится в исследовании американской неправительственной организации C4ADS, которая специализируется на исследовании данных по глобальным конфликтам и транснациональным проблемам безопасности.

Уточняется, что с февраля 2016-го РФ глушила сигнал около 10 000 раз. Искажение сигнала может привести к дезориентации корабля или самолета, уточнили в "мозговом центре".

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В частности, передатчик, который искажает сигнал, установлен на территории так называемого дворца Владимира Путина - резиденции чиновников на мысе Идокопас в Краснодарском крае.

"…мы демонстрируем, что действия по искажению GPS в Российской Федерации, на ее оккупированных территориях и в ее зарубежных военных объектах намного шире по масштабу, более разнообразны по географии и более продолжительны, чем любая публичная отчетность. Мы используем системный подход для изучения и выявления более 9 883 инцидентов в 10 местах, которые затронули 1311 гражданских навигационных систем с февраля 2016 года", - сказано в докладе.

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Глушение сигнала применялось также в зонах боевых действий, в которых участвует Россия – в частности, в Сирии.