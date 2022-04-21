РФ хочет пополнить войска украинцами из Херсонской области: Арестович назвал три выхода

Россияне хотят провести "референдум" на временно оккупированной территории Херсонской области, чтобы "мобилизовать" проживающих там украинцев. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 21 апреля назвал три выхода из такой ситуации.

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Советник главы ОП обратился к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, которых россияне пытаются "призвать". В этой ситуации, по его словам, есть три выхода:



1. Прятаться, как бы странно это не звучало.

2. Покинуть оккупированную территорию, пока это возможно.

3. В случае "призыва" переходить на сторону ВСУ с оружием в руках.

"Вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой сложный выбор в сложной обстановке. Будем вместе разворачиваться и бить врага", – добавил Арестович.

По его словам, российские оккупанты, осознают, что им предстоит оборона почти 1000 км участка фронта от Херсона до Харькова при наличии всего 100 000 войск РФ в Украине, и понимают, что не смогут удерживать эту территорию.

Именно поэтому, заявил Арестович, оккупанты ведут подготовку к "референдуму" в Херсонской области, рассчитывая провозгласить там "ХНР" и пополнять личный состав своих войск проживающими там украинцами. Он подчеркнул, что это международное преступление и нарушение Женевской конвенции, и эти факты будут добавлены в дело о геноциде РФ против Украины.

19 апреля Арестович заявил, что ситуация под временно оккупированным Херсоном разворачивается в пользу украинских войск, если у них будет тяжелое оружие – то армию РФ удастся сломить, не будет – придется "возиться дольше".

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Оксана Житнюк

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