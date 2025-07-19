РФ хочет производить больше ракет-гибридов "Гром-1". Разведка назвала, сколько есть сейчас

Ракет "Гром-Е1" (Фото: ресурсы оккупантов)

Россия сейчас имеет в запасе около 200 управляемых авиационных ракет "Гром-1", одной из которых в конце июня пыталась атаковать Днепр. Об этом LIGA.ne сообщили в Главном управлении разведки в ответ на информационный запрос.

С 2023 года по 2025 год россияне произвели около 300 КАР "Гром-1". Основные предприятия расположены в городе Королев Московской области и городе Дзержинск Нижегородской области.

В разведке отметили, что враг планирует увеличить объемы производства ракет-гибридов "Гром-1 и выйти на показатель 300 единиц в год.