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РФ обиделась на Европу за Лаврова, угрожает ядерным ударом. В Киеве не остались в стороне

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 15:30
РФ обиделась на Европу за Лаврова, угрожает ядерным ударом. В Киеве не остались в стороне - Фото
Дмитро Рогозин (фото - ЕРА)

На постоянной основе угрожающий Западу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оскорбил болгар, румынов и черногорцев, пригрозив им ядерным ударом за отказ пропустить в Сербию самолет с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В Офисе президента отреагировали на выпад российского топ-чиновника.

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Глава российского космического агентства написал: "Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов".

СПРАВКА. Сармат – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (свыше 200 тонн), которая несет 10 боевых блоков суммарной мощностью 8 мегатонн тротилового эквивалента.

Официальные лица и институты перечисленных стран оставили угрозу без внимания.

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В Офисе президента отреагировали на такой выпад из Москвы в адрес Европы, удивившись, о какой "общей истории" России и Черногории говорит Рогозин.

"Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", – написал советник главы ОП Подоляк.

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Лавров находится под евросанкциями из-за причастности к войне против Украины, а воздушное пространство ЕС для российских самолетов закрыто. Черногория и Северная Македония не входят в ЕС, но являются кандидатами на членство (как и Сербия, которая, однако, предпочитает сохранять тесные связи с Москвой).

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Евгений Пилипенко
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