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Робопес от Boston Dynamics поможет разминировать Украину – Foreign policy

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 03:11
Робопес от Boston Dynamics поможет разминировать Украину – Foreign policy - Фото
Робот Spot (Скриншот видео Boston Dynamics)

Армия США согласилась предоставить одну из своих двух собак-роботов, чтобы помочь американской некоммерческой организации HALO Trust обезвреживать мины и другие боеприпасы в Украине. Об этом сообщает Foreign policy.

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HALO Trust, предприятие по разминированию, подписало несколько контрактов с правительством США на работу в Украине.

По словам исполнительного директора HALO Trust Криса Уотли, саперы будут использовать Spot – робота-собаку производства Boston Dynamics, для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в Буче и Броварах Киевской области. 

Как отмечается, в тестовой сессии в прошлом году Spot хорошо работал с небольшими, нестабильными взрывными средствами.

Уотли надеется, что Spot будет полезен в работе с кассетными боеприпасами, которые Россия широко применяет в Украине.

Spot может помочь переносить и складывать неразорвавшиеся боеприпасы в ямы – это позволит безопасно взрывать их вдали от людей партиями от 50 до 100 снарядов.

Робот также может помочь нейтрализовать российские ПОМ-3 – противопехотные мины дистанционной установки с бесконтактным способом обнаружения целей.

Эксперты считают, что единственный способ справиться с такими минами – использовать машины.

Boston Dynamics не прокомментировала конкретную передачу робота-собаки в HALO Trust.

"В целом, Spot – это эффективный инструмент для защиты людей от опасности, а робот часто используется для осмотра потенциально опасных материалов с безопасного расстояния", – написал в письме Foreign Policy директор Boston Dynamics по маркетингу и коммуникациям Николас Ноэль. Он добавил, что положения и условия компании не позволяют вооружать робота или использовать его в целях причинения вреда или запугивания.

Командование будущего армии США (U.S. Army’s Futures Command), которое одобрило передачу собаки, не ответило журналистам на запросы о комментариях.

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Наталия Медведева
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