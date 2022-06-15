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Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 17:08
Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием - Фото
Военные учения ВС Украины Фото – Генеральний штаб ЗСУ Facebook

Центр противодействия дезинформации опровергает фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать оружием, предоставленным Западом. Такую дезинформацию сегодня распространяли преимущественно российские пропагандистские ресурсы.

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ЦПД сообщает, что росСМИ распространяют данную дезинформацию для срыва поставки оружия и техники от союзников Украины.

При этом ссылаются пропагандисты на статью CNN, в которой говорится, что "некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade".

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", – заявили в ЦПД.

Аналитики центра при СНБО считают, что информационные атаки россиян усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в формате Рамштайн, где ожидается объявление новый поставок военной помощи в Украину.

В статье CNN говорилось лишь о "некоторых случаях", тогда как многие российские пропагандисты трактовали это как "отказ" или "неспособность" ВСУ освоить и использовать западное оружие.

Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием

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Оксана Житнюк
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фейк снбо цпд Switchblade
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