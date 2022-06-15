Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием

Центр противодействия дезинформации опровергает фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать оружием, предоставленным Западом. Такую дезинформацию сегодня распространяли преимущественно российские пропагандистские ресурсы.

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ЦПД сообщает, что росСМИ распространяют данную дезинформацию для срыва поставки оружия и техники от союзников Украины.

При этом ссылаются пропагандисты на статью CNN, в которой говорится, что "некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade".

"Это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца. Поэтому с каждым днем наоборот растет эффективность использования предоставленного Украине оружия", – заявили в ЦПД.

Аналитики центра при СНБО считают, что информационные атаки россиян усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в формате Рамштайн, где ожидается объявление новый поставок военной помощи в Украину.

В статье CNN говорилось лишь о "некоторых случаях", тогда как многие российские пропагандисты трактовали это как "отказ" или "неспособность" ВСУ освоить и использовать западное оружие.

13 июня на Банковой озвучили, сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию.

14 июня в Минобороны заявили, что Украина получила от Запада только 10% оружия, о котором просила.

Сегодня в посольстве США рассказали, какую военную помощь Штаты уже передали Украине - 108 гаубиц, десятки тысяч Javelin, сотни тысяч артснарядов и миллионы патронов. Сумма уже переданной помощи - $4,6 млрд.

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Оксана Житнюк

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