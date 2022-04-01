России нельзя дать ни шанса на победу, ставки слишком высоки – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Таллинне, сообщает CNN.

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"Нельзя оставить России никакой надежды на победу, нынешние ставки для нас имеют стратегическое значение", – сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции заявил, что "есть вполне ясная цель – не идти ни на какие уступки и прилагать все усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и начала реальных переговоров".

Ле Дриан подчеркнул, что Франция намерена убедить всех своих партнеров, что вторжение России в Украину касается абсолютно всех, поскольку "является отрицанием принципов и обязательств, которые защищают всех нас".

Он также повторил призывы к Европе отказаться от зависимости от российских углеводородов.

Сергей Бережной

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