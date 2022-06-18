Россия атаковала Кременчуг: прилетело до восьми ракет, пострадал НПЗ
18.06.2022, 06:20
Ракетный удар России про Кременчугу (фото - Дмитро Лунін, Telegram)
Армия России рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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По его словам, прилетело от шести до восьми российских ракет. Они попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.
Россия уже несколько раз наносила ракетные удары по НПЗ в Кременчуге и нефтебазам в других уголках Украины, что усугубило дефицит топлива в Украине.
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