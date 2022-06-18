Россия атаковала Кременчуг: прилетело до восьми ракет, пострадал НПЗ

Армия России рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его словам, прилетело от шести до восьми российских ракет. Они попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.

Россия уже несколько раз наносила ракетные удары по НПЗ в Кременчуге и нефтебазам в других уголках Украины, что усугубило дефицит топлива в Украине.

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Марк Сировой

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