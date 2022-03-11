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Россия готовит новую ужасную операцию под ложным флагом – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 02:25
Россия готовит новую ужасную операцию под ложным флагом – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото: пресс-служба МИД)

Россия готовит какую-то ужасную операцию под ложным флагом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя фейки россиян о химическом и биологическом оружии в Украине.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под ложным флагом. Этот твит для протокола", – написал министр в Twitter.

Петр Шуклинов
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дмитрий кулеба
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