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Россия ищет резервные войска, ей сложно наступать из-за потерь – Минобороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 09:13
Россия ищет резервные войска, ей сложно наступать из-за потерь – Минобороны Британии - Фото
Разбитая техника войск России (фото - Генштаб)

Россия наращивает попытки собрать дополнительный военный контингент, чтобы восполнить потери личного состава в Украине. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании на странице в Twitter.

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"В результате понесенных потерь Россия, вероятно, будет испытывать большие трудности с проведением наступательных операций при устойчивом сопротивлении со стороны Украины", – отмечают в  министерстве.

Как сообщается, продолжающиеся потери личного состава также осложнят для России задачи по укреплению на уже оккупированной территории. Россия перебрасывает силы даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении. Также есть попытки использовать силы, не относящиеся к регулярным войскам, такие как частные военные компании, сирийских и других наемников.

"Россия, скорее всего, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения сил для возобновления застопорившихся наступательных операций", – предположили в Минобороны Великобритании.

Валерия Давыдова
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