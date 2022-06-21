Россия может устроить ракетные обстрелы Украины 22 июня — СНБО
Российская армия может устроить провокации с ракетными обстрелами Украины 22 июня, когда проводят мероприятия по поводу Дня памяти и чествования жертв войны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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В День памяти жертв немецко-советской войны, которая забрала жизнь каждого пятого украинца, в разных регионах Украины могут проводить десятки мероприятий по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны.
Аналитики считают, что существует высокая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.
В ЦПД призвали украинцев воздерживаться от нахождения в местах скопления людей, следовать сигналам воздушной тревоги и помнить о "правиле двух стен" в помещениях.
- На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих.
- Центр противодействия дезинформации предостерег, что российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды сил обороны Украины.
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