Россия может устроить ракетные обстрелы Украины 22 июня — СНБО

Российская армия может устроить провокации с ракетными обстрелами Украины 22 июня, когда проводят мероприятия по поводу Дня памяти и чествования жертв войны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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В День памяти жертв немецко-советской войны, которая забрала жизнь каждого пятого украинца, в разных регионах Украины могут проводить десятки мероприятий по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны.

Аналитики считают, что существует высокая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.

В ЦПД призвали украинцев воздерживаться от нахождения в местах скопления людей, следовать сигналам воздушной тревоги и помнить о "правиле двух стен" в помещениях.

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Дмитрий Гриниченко

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