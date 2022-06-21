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Россия может устроить ракетные обстрелы Украины 22 июня — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 13:47
Россия может устроить ракетные обстрелы Украины 22 июня — СНБО - Фото
Ракета дальнего действия (Фото: EPA)

Российская армия может устроить провокации с ракетными обстрелами Украины 22 июня, когда проводят мероприятия по поводу Дня памяти и чествования жертв войны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. 

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В День памяти жертв немецко-советской войны, которая забрала жизнь каждого пятого украинца, в разных регионах Украины могут проводить десятки мероприятий по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны. 

Аналитики считают, что существует высокая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.

В ЦПД призвали украинцев воздерживаться от нахождения в местах скопления людей, следовать сигналам воздушной тревоги и помнить о "правиле двух стен" в помещениях. 

Читайте также: Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война провокации обстрелы
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