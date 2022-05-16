Россия: Мы не будем просто мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил: никаких иллюзий относительно того, что Россия будет "просто мириться" со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, быть не должно. О его заявлении сообщает российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

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Рябков считает, что безопасность Швеции и Финляндии в результате их вступления в НАТО "не укрепится".

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", – сказал Рябков.

Он также дал понять, что то, каким образом Россия будет обеспечивать собственную безопасность, является "отдельным вопросом" и будет зависеть от того, чем на практике обернется ожидаемое "присоединение Финляндии и Швеции к Северо-Атлантическому союзу".

Сергей Бережной

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