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Россия нанесла авиаудары через границу по Сумской и Харьковской областям: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 08:04
Россия нанесла авиаудары через границу по Сумской и Харьковской областям: сводка Генштаба - Фото
Атакующие Ка-52 (фото - ЕРА)

Помимо минометных и артиллерийских ударов через границу, армия России наносила удары по приграничной территории в Сумской и Харьковской областях с боевых самолетов и вертолетов. Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.

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Враг нанес ракетный авиаудар с самолетов Су-35 по Белополью в Сумской области. Помимо этого, артиллерия россиян ударила в районе села Середина-Буда.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии села Александровка, Слатино и Циркуны. Нанесли удары с вертолетов армейской авиации у сел Веселое и Тернова.

Помимо этого:

На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван.

В Северодонецке россияне отдельными подразделениями "преуспели, закрепляются в центре города".

На Запорожском направлении враг передислоцировал в район Васильевки до танкового батальона Т-62 и до мотострелкового батальона личного состава.

На Южнобугском направлении враг в районах сел Николаевка, Новопавловское и Широкое произвел массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Около некоторых поселков в Брянской области (РФ), на расстоянии около 3 км от границы Украины, оккупанты укрепляют свои позиции.

Из-за потерь около с. Довгеньке оккупанты отвели отдельные подразделения на восстановление в Изюм.

Для усиления охраны и обороны маршрутов снабжения захватчики усилили группировку в Купянске.

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Евгений Пилипенко
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