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Россия не намерена убирать свои войска от границы с Украиной – спикер Путина

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 22:10
Россия не намерена убирать свои войска от границы с Украиной – спикер Путина - Фото
Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Россия не собирается отводить свои войска от украинских границ. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

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Спикер Путина заявил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с границей Украины и останутся там.

"Мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", – сказал Песков.

Он также заявил, что Россия не намерена ни с кем согласовывать размещение какого-либо оружия в Калиниградской области.

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Наталия Медведева
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