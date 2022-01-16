Россия не намерена убирать свои войска от границы с Украиной – спикер Путина
Россия не собирается отводить свои войска от украинских границ. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Спикер Путина заявил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с границей Украины и останутся там.
"Мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", – сказал Песков.
Он также заявил, что Россия не намерена ни с кем согласовывать размещение какого-либо оружия в Калиниградской области.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 15 января стало известно, что Россия перебрасывает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" с Восточного военного округа в западном направлении.
Читайте также: Столтенберг: Россия вызвала кризис – она и должна проявить гибкость для его разрешения
Комментарии