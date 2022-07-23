Россия обстреляла Николаев. В Кропивницком тоже раздались взрывы

В субботу, 23 июля, утром Россия обстреляла Николаев. По словам городского главы Александра Сенкевича, информации пока мало, но, по предварительным данным, жертв нет.

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"Около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию", — говорится в сообщении мэра.

В соцсетях также сообщают о взрывах в Кропивницком, но официального подтверждения пока нет.

"Друзья, утро тревожное! Не покидайте укрытий! Вся информация потом", — сообщил глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович.

Вечером 22 июля Россия обстреляла Запорожскую область из "градов", но большую часть ракет "утопили в Днепре".

В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

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Андрей Водяный

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