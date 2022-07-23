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Россия обстреляла Николаев. В Кропивницком тоже раздались взрывы

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 05:38
Россия обстреляла Николаев. В Кропивницком тоже раздались взрывы - Фото
Фото: EPA

В субботу, 23 июля, утром Россия обстреляла Николаев. По словам городского главы Александра Сенкевича, информации пока мало, но, по предварительным данным, жертв нет.

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"Около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию", — говорится в сообщении мэра.

В соцсетях также сообщают о взрывах в Кропивницком, но официального подтверждения пока нет.

"Друзья, утро тревожное! Не покидайте укрытий! Вся информация потом", — сообщил глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович.

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Андрей Водяный
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