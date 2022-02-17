Россия обвинила Украину в невыполнении Минска, другие члены Совбеза ООН обвинили в этом РФ
Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное выполнению минских соглашений.
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Встреча была инициирована Россией, которая, по данным США, намеревалась использовать заседание Совбеза ООН как часть своего плана по созданию предлога для оправдания вторжения в Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен изменил свои планы и решил выступить на заседании Совбеза ООН.
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил в своем выступлении, что украинское правительство не соблюдает свои обязательства по минским соглашениям.
"Спустя семь лет видно, что ни одно из положений пакета мер не выполнено Украиной в полном объеме, начиная с первого – прекращения огня", – сообщил он.
Вершини добавил, что Россия "не упоминается" в тексте минских соглашений, поэтому и не должна их выполнять. Ему напомнили, что документы были подписаны представителем России Михаилом Зурабовым.
США, Великобритания, Франция, Норвегия и другие страны заявили, что Россия в полном объеме виновата в невыполнении минских соглашений.
Было сказано, что Россия всеми силами стремится представить войну как внутренний украинский конфликт, но на самом деле – Кремль подпитывает войну, предоставляя финансовую и военную помощь незаконным вооруженным формирования.
Члены СБ ООН подчеркнули, что минские договоренности были согласованы в 2014 и 2015 годах и подписаны Россией, и они остаются основой мирного процесса по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США глубоко обеспокоены тем, что Россия выбрала путь конфронтации с Украиной вместо деэскалации.
По словам Томас-Гринфилд, просьба российской Госдумы на этой неделе о том, чтобы Кремль официально признал оккупированные части Донбасса в качестве независимого государства, демонстрирует полное неуважение России к минским соглашениям.
Большинство стран выразили аналогичное представителю США мнение о решении Госдумы РФ.
Также России напомнили о том, что она отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса.
"Политическое урегулирование многолетнего конфликта не может произойти под дулом пистолета", – сказала Томас-Гринфилд и добавила, что есть "только одна страна, которая угрожает", и эта страна – Россия.
- 15 февраля нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, то это будет означать выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
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