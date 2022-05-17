Россия отступила под Северодонецком и пытается поднять катер у Змеиного – сводка Генштаба

Армия РФ наиболее активна на Донбассе, но после потерь отступила от пригорода Северодонецка Сиротино. У острова Змеиный россияне проводят подъемно-спасательные работы на месте уничтоженного катера. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг не прекращает наступательных действий на востоке, бросил основные усилия на Донецкое направление и наносит авиаудары по украинской военной, гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. По направлениям ситуация выглядит так:

Донбасс

На Донецком направлении враг применяет минометы, ствольную артиллерию, РСЗО и авиацию. На Лиманском – ведет наступление в районе Дробышево, усиливает группировку войск. На Славянском доукомплектовывает войска, пытается восстановить наступление. На Северодонецком – РФ понесла потери у Сиротино и отступила.

На Бахмутском направлении враг вел боевые действия в районе Выскривы, на Авдеевском – в направлении Камянки, на Кураховском – наступал в направлении Угледара. Все это – без успеха для россиян.

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак: уничтожено пять российских танков, ЗРК "Тор", шесть артсистем, 12 единиц боевой бронетехники и один автомобиль.

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Юг

В районе Черного моря у острова Змеиный враг ведет подъемно-спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера.

В Белгород-Днестровском районе ракетный удар нанесли российские стратегические самолеты, поражены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены частные дома.

На Южнобугском направлении не было активных боевых действий врага, РФ обстреливала украинские позиции из минометов и артиллерии в районах Лиманов, Таврийского, Трудолюбовки, Осокоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – без активных боевых действий врага, оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районе Камянского, Орехова, Новоселки, Гуляйполя.

Слобожанское направление

Армия РФ пытается сдержать наступление украинских сил. На Харьковском направлении основные усилия россияне бросили на удержание позиций и недопущение продвижения украинских войск.

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Марк Сировой

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