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Россия прекращает поставки газа в Болгарию

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 23:25
Россия прекращает поставки газа в Болгарию - Фото
Газопровод (Фото: depositphotos.com)

Сегодня в болгарскую госкомпанию Булгаргаз поступило уведомление от российского Газпрома о приостановке поставок природного газа в Болгарию с 27 апреля. Об этом сообщает Минэнергетики Болгарии в Facebook.

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Там отметили, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи по действующему контракту своевременно и строго согласно его положениям.

"После того, как был проведен анализ со стороны государственного предприятия Булгаргаз и Болгарского энергетического холдинга, установлено, что предложение русской стороны насчет новой двухэтапной процедуры оплаты не соответствует существующему на данный момент договору и имеет значительные риски для болгарской стороны, включая проведения оплаты без получения доставки газа из России", – сказано в сообщении.

Минэнерго, Болгарский энергетический холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз приняли меры по заключению альтернативных договоров на поставки газа и урегулированию сложившейся ситуации. На данный момент в Болгарии никаких ограничительных мер по потреблению не вводится, отметили в министерстве.

Завтра с заявлением по ситуации выступит министр энергетики Александр Николов.

  • 19 марта вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария не будет продлевать долгосрочный контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря 2022 года. Он сказал, что из-за российской агрессии против Украины переговоров с Газпромом быть не может.

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Вадим Ребрина
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