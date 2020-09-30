Россия пригрозила опубликовать запись минских переговоров. Заседание сорвано

Представитель ОБСЕ предложила сделать паузу в работе Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 30 сентября, заседание Трехсторонней контактной группы было сорвано из-за действий россиян, которые вели несанкционированную аудио и видеозапись собрания. Об этом сообщил LIGA.net источник, близкий к переговорам.

По словам источника, действующий председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау была вынуждена прервать заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию ОБСЕ.

Как рассказал источник, что российская сторона заявила, что вела несанкционированную аудио и видео запись работы ТКГ. Глава делегации РФ Борис Грызлов заявил о намерении в одностороннем порядке публиковать аудио и видео записи переговоров.

Грау предложила сделать паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о едином для всех участников кодексе поведения и информационной политики.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук в начале заседания призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которая не позволит диктовать ей какие бы то ни было условия!" – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.

Грызлов заявил российским СМИ, что заседание оказалось "на грани срыва" из-за нежелания ОБСЕ и Украины вести его аудио и видео фиксацию. Также у него "вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе".

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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