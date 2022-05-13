Россия проводит скрытую мобилизацию, а ее старая техника лишь "условно боевая" – глава ГУР

Россия проводит скрытую мобилизацию и снимает с хранения старую технику, которую лишь условно можно назвать боевой. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Россия проводит скрытую мобилизацию. Она идет двумя путями. Первый – фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией. Второй – использование резервистов. У них это называется БАРС – боевой армейский резерв страны. То есть, по сути это резервистов привлекают на краткосрочных контрактах для выполнения боевых действий", – сказал он.

По словам Буданова, эти факты абсолютно подтверждены – у Украины есть пленные, которые по этой системе были привлечены.

Он также назвал две причины, почему Россия не объявляет мобилизацию публично. Первая – экономическая, мобилизация еще больше ударит по экономике РФ в условиях санкций. Вторая – Россия не сможет объяснить, зачем нужна мобилизация, если российские чиновники утверждают, что у армии РФ все "идет по плану".

"Поскольку ответов на эти два вопроса у них нет, они проводят это исключительно скрытым способом", – сказал глава ГУР.

Глава ГУР также отметил, что в России рассматривают изменения в законодательство, чтобы призыв был не два раза в год, а в любой момент, когда нужно. Также рассматривается вопрос о повышении ответственности для уклонистов. "Люди массово пытаются не попасть на войну в Украину", – объяснил он.

Кроме того, Буданов подтвердил, что у России – значительная нехватка военной техники, она расконсервирует технику со складов, которая стоит там с 1960-80-х годов. По его словам, после такого длительного хранения эта техника "лишь условно может называться боевой".

Как пример он привел случай в 810 бригаде морской пехоты во временно оккупированном Крыму, у которой на полигоне поехало лишь 14% техники, хотя на бумаге была укомплектованность 100%.

Министр обороны Британии Бен Уоллес и CNN предполагали: 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию в РФ.

Однако Путин на параде не сказал ничего нового, не объявил ни мобилизации, ни официальной войны, ни "побед" армии РФ в Украине.

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Марк Сировой

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