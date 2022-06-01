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Россия начала учения с мобильными комплексами для запуска ядерных ракет

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 12:33
Россия начала учения с мобильными комплексами для запуска ядерных ракет - Фото
Ракетный мобильный комплекс РС-24 "Ярс" (Фото - Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin)

Минобороны страны-агрессора сообщило о проведении учений с использованием ракетных комплексов "Ярс", предназначенных для запуска ядерных ракет.

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В Ивановской области России начались военные учения с мобильными ракетными комплексами "Ярс" (расшифровывается как "ядерная ракета сдерживания"). 

Минобороны РФ уведомляет, что в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и больше 100 единиц техники.

"Ярс" – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного или шахтного базирования с разделяющейся головной частью и маневрирующими боеголовками. Принят на вооружение в 2009 году. Точные характеристики комплекса не раскрываются, по доступным данным, его максимальная дальность запуска – 11 000-12 000 км (примерно четверть длины экватора Земли).

Сергей Бережной
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военные учения рф ракетные комплексы рф ядерное оружие россии
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