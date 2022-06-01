Россия начала учения с мобильными комплексами для запуска ядерных ракет
Минобороны страны-агрессора сообщило о проведении учений с использованием ракетных комплексов "Ярс", предназначенных для запуска ядерных ракет.
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В Ивановской области России начались военные учения с мобильными ракетными комплексами "Ярс" (расшифровывается как "ядерная ракета сдерживания").
Минобороны РФ уведомляет, что в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и больше 100 единиц техники.
"Ярс" – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного или шахтного базирования с разделяющейся головной частью и маневрирующими боеголовками. Принят на вооружение в 2009 году. Точные характеристики комплекса не раскрываются, по доступным данным, его максимальная дальность запуска – 11 000-12 000 км (примерно четверть длины экватора Земли).
- Учения с системами запуска ядерных ракет Россия проводила 19 февраля, перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину.
- 27 февраля диктатор России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания, включая ядерные, на особый режим несения боевого дежурства.
- 5 мая армия РФ в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника.
- США не видят признаков реальной готовности России применять ядерное оружие, однако считают опасной риторику Кремля, и президент США Джо Байден предупредил Кремль, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.
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