Россия снова угрожает "серьезными последствиями", если США не выполнят их ультиматум

В МИД РФ заявили, что во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил "самыми серьезными последствиями" в случае невыполнения российского ультиматума по свертыванию сотрудничества НАТО с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, в Женеве между Блинкеном и Лавровым был "проведен обстоятельный обмен мнениями" по ключевым положениям требований РФ о нерасширении НАТО.

"До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – говорится в сообщении МИД РФ.

По мнению ведомства, этого можно избежать, "если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений". У Лаврова ожидают "письменную постатейную реакцию американской стороны" на следующей неделе.

В МИД РФ сегодня заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Как известно, Россия требует, чтоб НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.

В Болгарии ответили, что страна давно сделала свой выбор, став членом НАТО, и будет самостоятельно решать, как обороняться.

В МИД Румынии отвергли "неуместные и безосновательные" требования России. Там напомнили, что усиление военного потенциала НАТО в Румынии произошло в ответ на агрессивное поведение РФ, в частности, оккупацию украинского Крыма.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.