Россия сократила посольство в Украине перед переговорами с Западом – NYT

Россия эвакуировала часть дипломатов из Украины перед переговорами с Западом, на которых РФ требовала, в частности, нерасширение НАТО на восток. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.

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Собеседник издания из Службы безопасности Украины сообщил, что 5 января 18 человек (в основном дети и жены российских дипломатов) на автобусах уехали в Москву. В последующие дни выехали еще около 30 человек из посольства в Киеве и консульства во Львове.

Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, говорит источник.

Министерство иностранных дел России в ответ на эту информацию заявило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме, передает пропагандистский ресурс РИА-Новости.

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NYT же пишет, что открытым вопросом остается то, как интерпретировать эти шаги, ведь РФ, скорее всего понимала, что Украина и США заметят сокращение посольства.

Это могло быть частью пропаганды РФ, подготовкой к возможному конфликту или же уловкой, говорят собеседники издания. В NYT не исключают – это могло быть все сразу.

Официальные лица США по-прежнему считают, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения, вторгаться ли в Украину снова, отмечают журналисты. Однако в США говорят, что предвидели приближение эвакуации посольства России.

"У нас есть информация, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – сказал журналистам неназванный американский чиновник.

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Марк Сировой

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