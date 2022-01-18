Россия сократила посольство в Украине перед переговорами с Западом – NYT
Россия эвакуировала часть дипломатов из Украины перед переговорами с Западом, на которых РФ требовала, в частности, нерасширение НАТО на восток. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.
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Собеседник издания из Службы безопасности Украины сообщил, что 5 января 18 человек (в основном дети и жены российских дипломатов) на автобусах уехали в Москву. В последующие дни выехали еще около 30 человек из посольства в Киеве и консульства во Львове.
Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, говорит источник.
Министерство иностранных дел России в ответ на эту информацию заявило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме, передает пропагандистский ресурс РИА-Новости.
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NYT же пишет, что открытым вопросом остается то, как интерпретировать эти шаги, ведь РФ, скорее всего понимала, что Украина и США заметят сокращение посольства.
Это могло быть частью пропаганды РФ, подготовкой к возможному конфликту или же уловкой, говорят собеседники издания. В NYT не исключают – это могло быть все сразу.
Официальные лица США по-прежнему считают, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения, вторгаться ли в Украину снова, отмечают журналисты. Однако в США говорят, что предвидели приближение эвакуации посольства России.
"У нас есть информация, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – сказал журналистам неназванный американский чиновник.
- После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке, и это может стать предлогом для вторжения России.
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