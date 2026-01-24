Россия запустила по Украине 21 ракету и 275 дронов. Основная мишень - Киевщина и энергетика
В ночь на 24 января Россия выпустила по Украине почти 400 воздушных целей, атаковав Киев и область, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его данным, враг применил для атаки более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Главной мишенью в столице и регионе была энергетика, подчеркнул президент.
В Воздушных силах подробно рассказаликакие ракеты применил враг:
→ две противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" - из района временно оккупированного Крыма
→ 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 - из воздушного пространства Брянской области
→ шесть баллистических ракет Искандер-М/С-300 - также из Брянской области
→ одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 - из воздушного пространства Курской области.
Также уточнили, что дронов было 375 - около 250 "шахедов", "Герани", "Италмас" и другие. Основная цель врага - Киевская область, а особенность атаки - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для этого удара.
По состоянию на 09:00 удалось сбить 357 дронов и 15 ракет: девять Х-22/Х-32; пять Искандер-М/С-300; одну Х-59/69.
Зафиксировано попадание двух ракет и 18 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых БпЛА или их обломков на 12 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах еще уточняется. Атака продолжается, над Украиной летают дроны.
- В результате ночная атака по Киеву погиб один человек и четыре были ранены. Горели машины, повреждены жилые дома. В Харькове 19 человек пострадали, враг повредил дома, медучреждение и роддом.
