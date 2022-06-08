Россияне безуспешно пытались наступать на Северодонецком направлении. ВСУ отбросили врага

Российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться на нескольких участках фронта на Донбассе и оборудуют огневые позиции в район Изюма, чтобы сдержать контрнаступления ВСУ. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Харьковском направлении основные усилия войска РФ сосредоточивают на удержании занятых рубежей и минировании местности, чтобы не допустить продвижения ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Для недопущения контрнаступления ВСУ россияне производят инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении Райгородка – успеха не имел, отошел.

На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка оккупанты пытались наступать – безуспешно. Враг также пытался продвинуться в направлении Устиновки, но украинские защитники отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении россияне увеличили интенсивность применения авиации, вели обстрелы позиций ВСУ из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное. Россияне нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 в районах Покровского, Видродження и Яковлевки.

В районе Нагорного в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ и недопущения переброски резервов на другие направления россияне осуществляли интенсивное огневое влияние по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону, обстреливает населенные пункты из артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях, согласно плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в Вооруженных силах Беларуси отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

Генштаб сообщает, что личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях возвращают из Луганской области в РФ.

Читайте также: Юг. Украинская авиация и артиллерия поразили четыре места скопления сил армии России

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.