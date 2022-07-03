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Россияне были очень активны во Франции, но сейчас сидят тихо как мыши – посол

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 08:32
Россияне были очень активны во Франции, но сейчас сидят тихо как мыши – посол - Фото
Вадим Омельченко (фото - Посольство Украины во Франции, Facebook)

Российское влияние во Франции снижается. Об этом заявил в эфире национального телемарафона посол в Париже Вадим Омельченко, передает Радио Свобода.

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"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно", – сказал он.

Омельченко говорит, что французы "словно проснулись" и сейчас солидарны с украинцами, а уровень поддержки – очень высокий.

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Марк Сировой
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франция посол россияне Вадим Омельченко
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