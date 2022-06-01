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РФ контролирует 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 13:15
РФ контролирует 70% Северодонецка, часть ВСУ отошла на более выгодные позиции – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Российские оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"На сегодняшний день действительно 70% контролируют россияне, но город полностью еще не заняли", – сказал глава ОВА.

Он сообщил, что часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

По словам Гайдая, Лисичанск находится в более выгодной позиции, так как расположен на возвышении. Город полностью под контролем ВСУ, однако, как и вся территория Луганской области, подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Глава ОВА отметил, что россияне бьют по населенным пунктом крупнокалиберной артиллерией, реактивными системами залпового огня, а также задействуют авиацию.

  • Вчера  российские войска нанесли удар по химзаводу на территории Северодонецка, началась утечка в атмосферу паров азотной кислоты.

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Оксана Житнюк
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луганская область северодонецк Сергей Гайдай
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