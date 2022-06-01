Россияне нанесли ракетные авиадуары по Сумской области

Сегодня россияне нанесли ракетный авиаудар по Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район", – написал Живицкий.

По предварительным данным, было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ нанесли ракетный авиаудар с самолетов Су-35 по Белополью в Сумской области. Помимо этого, артиллерия россиян ударила в районе села Середина-Буда.

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Оксана Житнюк

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