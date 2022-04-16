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Россияне нанесли ракетный удар по селу в Полтавской области, продолжают разрушать восток

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 08:03
Россияне нанесли ракетный удар по селу в Полтавской области, продолжают разрушать восток - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 апреля российская армия нанесла ракетный удар по селу недалеко от Полтавы: разрушены здания, погиб один человек, еще один ранен (без госпитализации). Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой", – написал он.

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Также есть жертва и пострадавшие от ночных обстрелов российских захватчиков в Луганской области. Как уточнил в Telegram глава ЛОВА Сергей Гайдай, один мужчина погиб под завалами здания одного из ПТУ в Кременной, три женщины в Лисичанске ранены.

В Северодонецке перебит центральный газопровод. Утром начнется восстановление поврежденного вчера днем ​​водопровода. Пока город без воды и газа.

Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.

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Евгений Пилипенко
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