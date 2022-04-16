Россияне нанесли ракетный удар по селу в Полтавской области, продолжают разрушать восток
В ночь на 16 апреля российская армия нанесла ракетный удар по селу недалеко от Полтавы: разрушены здания, погиб один человек, еще один ранен (без госпитализации). Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой", – написал он.
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Также есть жертва и пострадавшие от ночных обстрелов российских захватчиков в Луганской области. Как уточнил в Telegram глава ЛОВА Сергей Гайдай, один мужчина погиб под завалами здания одного из ПТУ в Кременной, три женщины в Лисичанске ранены.
В Северодонецке перебит центральный газопровод. Утром начнется восстановление поврежденного вчера днем водопровода. Пока город без воды и газа.
Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.
Разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.
- Также поздно вечером 15 апреля Россия ударила по аэродрому в Александрии Кировоградской области.
- Утром 16 апреля в СНБО рассказали о трех новых фейках РФ: "Удары по Каховской ГЭС, обстрелы Точками-У".
- Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря.
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