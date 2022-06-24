У россиян не получается попасть ракетами по поставкам западного оружия Украине - Sky News
24.06.2022, 19:30
Гаубицы M777 (Фото: Пентагон)
Россияне пытаются, но не могут ударить по поставкам западного оружия в Украину. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, сообщает Sky News.
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Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому воспрепятствовать.
Он также не придал большого значения отходу украинских войск из Северодонецка.
"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", — сказал чиновник.
- Первая партия американской помощи из четырех РСЗО HIMARS уже находится в Украине, а недавно объявленная партия из еще четырех систем будет доставлена к середине июля.
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