У россиян не получается попасть ракетами по поставкам западного оружия Украине - Sky News﻿

Россияне пытаются, но не могут ударить по поставкам западного оружия в Украину. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, сообщает Sky News.

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Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому воспрепятствовать.

Он также не придал большого значения отходу украинских войск из Северодонецка.

"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", — сказал чиновник.

Первая партия американской помощи из четырех РСЗО HIMARS уже находится в Украине, а недавно объявленная партия из еще четырех систем будет доставлена к середине июля.

Вадим Ребрина

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