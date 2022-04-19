Россияне не оккупировали Кременную, в городе идут уличные бои, он в серой зоне – Арестович

Российские оккупанты не взяли Кременную, там идут уличные бои, город фактически в серой зоне. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 18 апреля.

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По словам Арестовича, перед российскими оккупантами в их наступлении на востоке и юге стоят четыре задачи.

Первое направление усилий – Рубежное, Попасная, Севердонецк.

"Они там сегодня Кременную типа взяли – объявили. На самом деле, ничего не взяли – там уличные бои. Она, считайте, сейчас в серой зоне: то они, то мы – бодание. А Кременная – это задача отрезать Рубежное, Попасную, Северодонецк от большой земли, скажем так. Это выступ Луганской области, за которым идет соединение с Донецкой, и они хотят отрезать, изолировать, окружить и всех убить... Хотят провести там оперативное окружение", – сказал Арестович.

Второе направление усилий – от Изюма в направлении Славянска, Краматорска, Барвинково. По словам советника главы ОП, у россиян там около 25 000 военных.

Третье направление – на Гуляйполе.

Четвертое – на Мариуполь.

Утром 18 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.

Далее, по прогнозам Гайдая, оккупанты сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

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Наталия Медведева

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