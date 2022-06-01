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Россияне отправляют на линию огня резервистов, называют их "добровольцами" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 12:57
Россияне отправляют на линию огня резервистов, называют их
Перехват телефонного разговора (Фото - скриншот видео ГУР)

Российское командование бросает на передовую неподготовленных резервистов, которым заявляют, что они якобы "добровольцы". Об этом говорят военные РФ в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки.

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В перехваченном разговоре боевик террористической группировки ДНР рассказывает российскому военному о протестах в 115 батальоне армии оккупантов, куда были насильно мобилизованы студенты.

Он также рассказывает, что в оккупационной армии к "мобилизованным" на Донбассе относятся как расходному материалу, но при этом утверждают, что "донбасские" сами этого хотели.

"Когда на передок бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, а идем на первой линии. Нам сказали, что вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно".

Сергей Бережной
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Главное управление разведки запись разговора мобилизация в россии
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