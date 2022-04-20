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Россияне понесли тяжелые потери и вывели в Россию одну БТГр: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 07:34
Россияне понесли тяжелые потери и вывели в Россию одну БТГр: сводка Генштаба - Фото
Уничтоженные в Украине россиские оккупанты (фото - Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты из-за тяжелых потерь вывели в село Солоти Валуйского района Белгородской области батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ. Об этом и другом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Изюмском направлении противник наступал на Сулиговку и Дибровное, пытается вести разведку с беспилотниками "Орлан-10".

Идут боевые действия у населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг перегруппировывается для дальнейшего наступления в сторону Лимана.

Также оккупанты пытаются наступать для продвижения вглубь Попасной.

После попыток штурма армией РФ в Рубежном и Северодонецке в больницу оккупированного Новоайдара попали около 130 раненых военных врага.

Под Донецком враг продолжает штурмовать в районе Марьинки.

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Основные усилия на юго-востоке страны россияне сосредоточили на захвате Мариуполя, продолжают штурмовать территорию Азовстали.

Идут бои в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое в Донецкой области.

На юге боевые действия ведутся в районе населенного пункта Александровка.

На Северском направлении признаков формирования ударной группировки оккупантов для возобновления наступательных действий не обнаружено. Россияне продолжают обустраивать опорные пункты в приграничных с Украиной районах.

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Евгений Пилипенко
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