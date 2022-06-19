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Россияне боятся потерять железнодорожные пути на севере Харьковской области – ISW

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 00:39
Россияне боятся потерять железнодорожные пути на севере Харьковской области – ISW - Фото
Карта ISW

Российские войска боятся потерять железнодорожные пути на севере Харьковской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке 18 июня.

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Оккупанты принимают меры, чтобы не допустить проникновения украинских войск в российские тыловые районы, поддерживающие операции в направлении Славянска, и прокладывают дополнительные железные дороги для восстановления путей снабжения в Славянск.

Подконтрольные России железнодорожные пути в северной части Харьковской области, вероятно, являются основным средством, используемым российскими войсками для снабжения текущих операций по захвату Славянска, и на протяжении всей войны россияне уделяли первоочередное внимание обеспечению безопасности и ремонту железных дорог в этом районе.

Эксперты прогнозируют, что украинские войска вряд ли смогут быстро продвинуться на десятки километров вглубь оккупированной Россией территории в Харьковской области, что необходимо для прямого перекрытия этих железнодорожных путей. А войска РФ, вероятно, будут стремиться оттеснить украинские силы, чтобы не дать их артиллерии перекрыть российские пути снабжения.

Читайте также: Оккупанты обстреляли ракетами предприятие в Харькове

Наталия Медведева
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Харьков isw
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