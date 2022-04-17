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Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 13:40
Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе – Минобороны - Фото
Мариуполь (Фото: полк "Азов")

Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в заблокированном Мариуполе. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. 

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По ее словам, украинская сторона сейчас проверяет соответствующую информацию.

"Нами проверяется информация, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", – сообщила Маляр.

Она добавила, что за прошлые сутки оккупанты наносили по городу авиаудары, а также штурмовали район морского порта Мариуполя.

Несмотря на это, отметила Маляр,  защитники города продолжают его защищать от продвижения российских оккупантов вглубь других территорий Украины.

  • 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе может повториться Иловайск. Российские оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен, чтобы спастись.
  • По мнению Зеленского, повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным – при участии международных партнеров либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.
  • Минобороны РФ распространяет фейки о "зачистке" Мариуполя от полка "Азов".

Читайте также: Зеленский: Убийство украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией

Наталия Фреик
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