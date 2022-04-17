Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе – Минобороны

Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в заблокированном Мариуполе. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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По ее словам, украинская сторона сейчас проверяет соответствующую информацию.

"Нами проверяется информация, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", – сообщила Маляр.

Она добавила, что за прошлые сутки оккупанты наносили по городу авиаудары, а также штурмовали район морского порта Мариуполя.

Несмотря на это, отметила Маляр, защитники города продолжают его защищать от продвижения российских оккупантов вглубь других территорий Украины.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе может повториться Иловайск. Российские оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен, чтобы спастись.

По мнению Зеленского, повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным – при участии международных партнеров либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.

Минобороны РФ распространяет фейки о "зачистке" Мариуполя от полка "Азов".

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Наталия Фреик

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