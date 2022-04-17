Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе – Минобороны
Российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в заблокированном Мариуполе. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По ее словам, украинская сторона сейчас проверяет соответствующую информацию.
"Нами проверяется информация, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", – сообщила Маляр.
Она добавила, что за прошлые сутки оккупанты наносили по городу авиаудары, а также штурмовали район морского порта Мариуполя.
Несмотря на это, отметила Маляр, защитники города продолжают его защищать от продвижения российских оккупантов вглубь других территорий Украины.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе может повториться Иловайск. Российские оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен, чтобы спастись.
- По мнению Зеленского, повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным – при участии международных партнеров либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.
- Минобороны РФ распространяет фейки о "зачистке" Мариуполя от полка "Азов".
Читайте также: Зеленский: Убийство украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией
Комментарии