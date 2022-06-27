В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетный удар по Одесской области был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал одного из поселков области было разрушено и загорелось несколько жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв.м.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Спасатели тушат пожар.

Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

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Наталия Медведева

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