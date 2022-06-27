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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 04:14
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области - Фото
Ту-22М (Фото: Flickr/kamandre79)

В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетный удар по Одесской области был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал одного из поселков области было разрушено и загорелось несколько жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв.м.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

Спасатели тушат пожар.

Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

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Наталия Медведева
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ракетный удар одесская область
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