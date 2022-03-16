Российские войска убили более 500 мирных жителей Харькова с начала войны – ГСЧС

Войска России с начала вторжения в Украину убили более 500 мирных жителей Харькова. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что более 500 погибших – это только подтвержденные данные. 88 из них доставали спасатели из-под завалов. Также с начала войны сотрудники ГСЧС спасли в Харькове 189 человек на местах завалов.

В ГСЧС добавили, что вчера был нанесен артиллерийский удар по многоэтажкам в Немышлянском районе. Произошло разрушение квартир в двух жилых домах, а также пожар. Из-под завалов достали одного погибшего.

В целом за прошедшие сутки из-под завалов в Харькове спасли четверых людей, также нашли двоих погибших.

Кроме того сообщается, что сегодня в 03:00 16 марта российские снаряды попали в одну из харьковских школ. Разрушено трехэтажную часть здания, пострадал один человек.

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Марк Сировой

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