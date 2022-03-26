Российские войска, вероятно, продолжат бомбить города – разведка Британии

Российские войска избегают городских боев, вероятно, они продолжат обстреливать города дальней артиллерией и бомбить авиацией. Об этом сообщает в Twitter британская разведка.

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"Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, они предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают вполне вероятным, что войска РФ продолжат применять тяжелое оружие по жилым районам.

Разведчики считают, что таким образом РФ надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.

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Марк Сировой

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